الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة سياسية شاملة أمام المجلس الثوري غداً

2018/02/28 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي يوم غد الخميس كلمة سياسية شاملة، يستعرض فيها آخر التطورات السياسية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن كلمة الرئيس ستكون خلال انطلاق أعمال الدورة العادية للمجلس الثوري في مقر الرئاسة برام الله وتستمر ثلاثة أيام، وسيتم خلال هذه الدورة التطرق لخطاب الرئيس أمام مجلس الأمن، والوضع الداخلي الفلسطيني، خاصة المصالحة، كما سيناقش المقاومة الشعبية وآليات تفعيلها.

واوضح الفتياني ” سيقر الرئيس عباس استمرار حركة المقاطعة وضرورة تفعيلها محليا ودوليا، إضافة إلى دراسة إعادة تطوير العلاقة مع الأحزاب والقوى العربية”.

وأكد أن المجلس سيحث الرئيس عباس على الدعوة لعقد المجلس الوطني دون إبطاء، ويؤكد أن الوحدة الوطنية قرار وليست خيارا.

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