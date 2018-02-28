الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


قضاء في السليمانية يخرج عن دائرة البطاقة الوطنية
2018/02/28 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، عن خروج دائرة البطاقة الوطنية عن العمل.وذكر القائممقام في بيان "نُعلم المواطنين في حدود قضاء جمجمال بانه وبسبب انقطاع شبكة الانترنت IQ بين اقليم كوردستان وبغداد، لا يتم القيام باي عمل الان في دائرة البطاقة الوطنية.واضاف البيان، انه بمجرد عودة الشبكة سيتم اخطار المواطنين بذلك والبدء بالعمل في الدائرة.

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