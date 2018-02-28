معركة مرتقبة بين الاتحاد البرازيلي وباريس سان جيرمان

2018/02/28 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:يبدو أن هناك معركة كبيرة، تدور في الوقت الراهن، بين الاتحاد البرازيلي، وباريس سان جيرمان، بشأن النجم نيمار جونيور، والذي تعرض مؤخرا لإصابة قوية، ضد مارسيليا، في إطار الدوري الفرنسي.

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وذكرت عدد من الصحف الفرنسية التي تابعتها "الغد برس"، إن "الاتحاد البرازيلي يؤيد خضوع اللاعب فورا لعملية جراحية، لحل المشكلة التي يعاني منها في مشط القدم بشكل دائم، حتى يكون لائقا عند مشاركته مع السامبا في مونديال روسيا، الصيف المقبلط.واضافت ان "إدارة سان جيرمان خضوع خضوع نيمار للجراحة، وتفضل علاج المشكلة بشكل مؤقت، من أجل أن يكون اللاعب قادرا على المشاركة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد، الأسبوع المقبل".وأشارت الى أنه "من الواضح، أن أولوية نيمار هي كأس العالم، حيث فاز اللاعب من قبل، بلقب التشامبيونزليج، بقميص برشلونة في عام 2015، بينما غاب عن خسارة البرازيل في نصف نهائي مونديال 2014، بسبب الإصابة، و لا يريد جوهرة السامبا، تكرار هذه التجربة المريرة، من أجل المباراة ضد ريال مدريد".

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