فيديو - بث مباشر | الداخلية × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

2018/02/28 | 19:10

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الداخلية 0 × 0 الأهلي تغطية مباشرة لحظة بلحظة * برجاء تحديث الصفحة لمتابعة كافة مستجدات المباراة

7 - هدف للنادي الأهلي لكن الحكم يشير بوجود تسلل بعد تمريرة من وليد سليمان إلى صلاح محسن داخل ايمين المنطقة

6 - إنطلاقة من وليد سليمان من منتصف الميدان لكن شد من الخلف عن طريق سيديريك أوندو والحكم يحتسب خطأ فى منتصف الميدان

5 - بداية هادئة من كلا الفريقين وإنجصار اللعب فى منتصف الميدان

4 - تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها أيمن أشرف لتردد إلى جوهان لينون الذي سددها بعيدة عن مرمى الشناوي

3 - تمريرة طولية فى إتجاه جوهان لينون لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح الداخلية بعد تدخل قوي من السولية على جوهان لينون

2 - خطأ لصالح الأهلي في منتصف الميدان بعد تدخل مع وليد سليمان

1 - الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

انطلاق الشوط الأول من المباراة ✌️الأهلي VS الداخلية #Al_Ahly_TV 📺 pic.twitter.com/OEtXf2LYWs

— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

إحماء لاعلي الفريقين قبل بداية المباراة

احماء اللاعبين قبل المباراة#الداخلية 🆚 #الأهليالجولة الـ 27 #الدوري_المصري_الممتاز 🏆 #بريزنتيشن_سبورت | #الكورة_حياتنا #EgyptianLeague pic.twitter.com/uuBOyMtUKg

— Presentation Sports (@Presentation) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

البدلاء / محمد شريف / مروان محسن / إسلام محارب / هشام محمد / على لطفي / كريم نيدفيد / محمد هاني

محمد الشناوي / أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / حسام عاشور / وليد سليمان / صلاح محسن / وليد أزارو / جونيور أجاي

📝 تشكيل فريقنا امام الداخلية.#RoadToFourth#YallaYaAhly pic.twitter.com/Sg7PGGstTv

— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨يبدأ الأهلي بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

البدلاء / عمر جبر / محمد شريف / محمود شديد قناوي / شهاب الدين خالد / عبدالرحمن السويسي / أحمد نصطفي / أحمد صابر

محمود الغرباوي / أمير عابد / جهاد جنيدي / رشاد فاروق / محمود منصور / جوهان لينون / أحمد علاء الدين / سعيدو أوندو / أحمد بحبح / ناصر منسي

يبدأ الداخلية بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

تشكيل الفريقين

تشكيل الفريقين لمباراة#الداخلية 🆚 #الأهلي#بريزنتيشن_سبورت | #الكورة_حياتنا#EgyptianLeague pic.twitter.com/Mga0HFQRMQ

— Presentation Sports (@Presentation) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨على الجانب الإخر يأمل الداخلية فى تحقيق الفوز بالمباراة وإلحاق الهزيمة بالمتصدر، كما يسعى الفريق فى حصد نقاط المباراة من أجل التقدم فى الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة حقق الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 9 بينما خسر 10 لقاءات حتى الأن.

يسعى الأهلى لإنتصاره الـ 14 على التوالي، كما يأمل فى حصد نقاط المباراة والاقتراب من حسم اللقب، حيث يتصدر الشياطين الحمر الترتيب برصيد 68 نقطة من الفوز في 22 مباراة والتعادل فى 3 وخسارة لقاء وحيد منذ بداية الموسم

مباراة اليوم ✌️الأهلي 🆚 الداخلية #الدوري_المصري 🥇🏟 ستاد بتروسبورت🕕 6:00 PM#YallaYaAhly💪#AL_AHLY_TV📺 pic.twitter.com/8OFDCfp9ER

— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول.........يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً للغاية على فريق الداخلية على ملعب " بتروسبورت" في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز

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