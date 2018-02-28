شاهد .. مباراة العراق والسعودية

2018/02/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} بدأت الان المباراة الودية للمنتخب الوطني بكرة القدم والمنتخب السعودي التي تقام في ملعب البصرة الدولي في اطار المشاركة العربية لرفع الحظر عن الملاعب العراقية ..يتبعلمشاهدة المباراة على الرابط التالي

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