2018/02/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضور غفير بملعب البصرة..كم بلغ عدد الجمهور؟

بغداد/..



شهد ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة الرياضية، الاربعاء، حضورا جماهيرا غفيرا قبل انطلاق مباراة المنتخبين العراقي والسعودي.

وذكر مصدر مسؤول لـ"عين العراق نيوز"، ان "الحضور الجماهيري في ملعب جذع النخلة فاق الـ65 ألف متفرج، اضافة الى عدد كبير لازالوا خارج الملعب".

يشار الى ان منتخب السعودية وصل الى البصرة للقاء منتخبنا الوطني في مباراة ودية، في اطار مساعي العراق لرفع الحظر الدولي عن اقامة المباريات الدولية في الملاعب.انتهى أ د

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