الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


#محيي الدين محروس - أهداف الثورة المضادة ونتائجها في سوريا
2018/02/28 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محيي_الدين_محروس بدايةً لابد من التذكير بأن الحراك الجماهيري الذي انطلق في عام 2011 وعم كافة المناطق في سوريا، وتحوله إلى ثورة سياسية سلمية عارمة تحت شعارات: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، و " واحد واحد واحد - الشعب السوري واحد".

للتصدي لهذه الثورة من جانب النظام، ومن جانب الأنظمة العربية الرجعية، خوفاً من ثورات الربيع ..

كان لا بد من اتخاذ عدة خطوات على عدة محاور، ومنها: - إدخال عناصر مرتبطة بال......

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