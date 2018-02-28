محيي الدين محروس - أهداف الثورة المضادة ونتائجها في سوريا

2018/02/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس بدايةً لابد من التذكير بأن الحراك الجماهيري الذي انطلق في عام 2011 وعم كافة المناطق في سوريا، وتحوله إلى ثورة سياسية سلمية عارمة تحت شعارات: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، و " واحد واحد واحد - الشعب السوري واحد".للتصدي لهذه الثورة من جانب النظام، ومن جانب الأنظمة العربية الرجعية، خوفاً من ثورات الربيع ..كان لا بد من اتخاذ عدة خطوات على عدة محاور، ومنها: - إدخال عناصر مرتبطة بال......

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