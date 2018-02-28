2018/02/28 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محيي_الدين_محروس بدايةً لابد من التذكير بأن الحراك الجماهيري الذي انطلق في عام 2011 وعم كافة المناطق في سوريا، وتحوله إلى ثورة سياسية سلمية عارمة تحت شعارات: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، و " واحد واحد واحد - الشعب السوري واحد".
للتصدي لهذه الثورة من جانب النظام، ومن جانب الأنظمة العربية الرجعية، خوفاً من ثورات الربيع ..
كان لا بد من اتخاذ عدة خطوات على عدة محاور، ومنها: - إدخال عناصر مرتبطة بال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - أهداف الثورة المضادة ونتائجها في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
للتصدي لهذه الثورة من جانب النظام، ومن جانب الأنظمة العربية الرجعية، خوفاً من ثورات الربيع ..
كان لا بد من اتخاذ عدة خطوات على عدة محاور، ومنها: - إدخال عناصر مرتبطة بال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - أهداف الثورة المضادة ونتائجها في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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