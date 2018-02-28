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القانونية النيابية: قانون الأحزاب سيطبق خلال الانتخابات المقبلة
2018/02/28 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/خاص…

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن المباشرة بتطبيق قانون الأحزاب خلال الانتخابات المقبلة والمراحل التي تليها وتطبيق فصل العقوبات حول المخالفات وتسجيل الأحزاب وغيرها.

وذكر عضو اللجنة سليم شوقي لـ/المعلومة/ إن “قانون الأحزاب بعد إقراره خلال الدورة الحالية  يسعى البرلمان والمفوضية على تطبيقه في الانتخابات المقبلة بشكل عام”.

واوضح أن “أولى خطواته بدأت بتسجيل الأحزاب لدى المفوضية”، مشيرا الى ان “الفترة المقبلة ستشهد تطبيق فقرات فصل كامل للعقوبات المتضمنة فيه حول آليات التسجيل ومالية الأحزاب وأجنحتها السياسية وارتباطاتها وغيرها”.

وأوضح ان “القانون تضمن فقرات خاصة بعقوبة الموظف الذي يخون مركزه الوظيفي لصالح الحزب الذي ينتمي اليه بشتى الطرق”.

وكان مجلس النواب صوت، في اب 2015، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون الأحزاب السياسية.انتهى25و

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