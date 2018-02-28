ليلى غفران بالنقاب المغربي

2018/02/28 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..كشفت المطربة المغربية ليلى غفران عن استعددادها لطرح أغنية جديدة، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

ونشرت ليلي عبر حسابها بـInstagram، البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم “جابني الغرام”.

وعلقت على البوستر: “انتظروا أغنيتي المغربية الجديدة جابني الغرام قريبا إن شاء الله يارب تعجبكم، ماتنسوش تقولولي رأيكم في النقاب المغربي”.

وبدأت ليلى غفران مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، ولاقت أغانيها نجاحاً كبيراً، وأثبتت وجودها في الوطن العربي، وسط جيل كبير من الأصوات المميزة، لكنها مرت بالعديد من المشاكل التي أثرت على مسيرتها الفنية بعد وفاة ابنتها.

ومن ألبوماتها التي طرحتها “عيونك قمري”، “يا فرحه هلي”، “أنا آسفة”، “كل شيء ممكن”، “اسألوا الظروف”، “هذا اختياري”، “جبار”، “ملامح”، “ساعة الزمن”، “الجرح من نصيبي”، “أحلامي”.

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