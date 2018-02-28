2018/02/28 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أعلن مدير طرق محافظة الانبار مهدي عبد الدليمي، الأربعاء، تأهيل جسر حيوي شرق مدينة الرمادي.

وذكر الفلاحي في تصريح خص به وكالة / المعلومة/ إن “مديرية طرق وجسور الانبار أنجزت عملية تأهيل الجسر الحديدي الذي يقع أسفل الجسر الياباني شرقي مدينة الرمادي، والذي يعد من أهم الجسور على قناة الثرثار ليصبح الجسر جاهزاً لعبور العجلات باتجاه الفلوجة إلى العاصمة بغداد”.

واوضح أن” الجسر تضرر بنسب كبيرة جراء العمليات الإرهابية”، مبيناً أن” المديرية بذلت جهود كبيرة من اجل انجاز الجسر وأصبح جاهزاً لسير العجلات بصورة سهلة بعد تصليح الحفر والمطبات وإكساءه”.

وأوضح, أن” جهود إعادة إعمار الجسور المتضررة على الطريق الدولي السريع مستمرة لحين تأهيل كافة الجسور المتضررة”.



انتهى/12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأهيل جسر حيوي شرق مدينة الرمادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأهيل جسر حيوي شرق مدينة الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).