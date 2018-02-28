الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


اللجنة القانونية البرلمانية: تمديد الحظر الجوي على إقليم كردستان غير دستوري
2018/02/28 | 19:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبرت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، قرار الحكومة الاتحادية، تمديد الحظر الجوي على مطاري إقليم كردستان، ثلاثة أشهر أخرى، غير دستوري، واعتداء على حقوق الشعب.

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