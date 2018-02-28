اللجنة القانونية البرلمانية: تمديد الحظر الجوي على إقليم كردستان غير دستوري

2018/02/28 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، قرار الحكومة الاتحادية، تمديد الحظر الجوي على مطاري إقليم كردستان، ثلاثة أشهر أخرى، غير دستوري، واعتداء على حقوق الشعب.

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