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الشرطة الاتحادية تعلن بدء عودة 560 عائلة لمركز قضاء الحويجة
2018/02/28 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشفت الشرطة الاتحادية، الاربعاء، عن بدء عودة 560 عائلة الى مركز قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، مؤكدة أن القوات الموجودة في المحافظة وأطرافها كافية لتأمينها.واوضح البطاط، أن "الأوضاع مستقرة في كركوك واطرافها ومنها الحويجة وعودة العوائل والحياة الى قضاء الحويجة خطوة مهمة ونحن نعمل لتأمين هذه المناطق"، مبيناً أن "القوات الموجودة في كركوك وأطرافها تعمل على تأمين كامل المدنية والاقضية التابعة لها وهي كافية لتأمين المحافظة".

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