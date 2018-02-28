ورشة هوليوود ترشح فلم

2018/02/28 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت ورشة الخبراء الدوليين من هوليوود التي اختتمت اعمالها في بغداد، الأربعاء، فلم مريم الذي انتجته مديرية الإعلام هيئة الحشد ليكون فلما عالميا، فيما قررت تمويل 10 افلام عراقية وتمويلها.

وذكر المتحدث باسم الورشة الدولية حيدر العبودي في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي"، نسخة منه، إن "الجانب الدولي المشارك في الورشة الدولية التخصصية التي أقيمت في بغداد تبنى تمويل أفلام عراقية قصيرة تجسد بطولات الشهيدة أمية الجبوري وأم قصي والشهيد الطيار اللواء ماجد التميمي وقصة المقدم على النداوي والمراسل علاء العيداني".

واوضح العبودي، أنه"تم تبني ايضا أفلام ( أسد الموصل وبطولة جندي ومصفى بيجي بجزأين ) وقصة المراسلة العراقية شفاء غاردي"، موضحا أن "الانتاج سيكون باشراف خبراء هوليوود وبمشاركة مبدعين عراقيين يجسدون بيئة الحدث العراقي التي ستكون مسرحا للتنفيذ خلال عام الفين وثمانية عشر".

واستضافت بغداد في هذه الورشة خبراء دوليين متخصصين في ( الكتابة والإنتاج والإخراج ) من هوليوود العالمية بتنسيق عال من مستشارية الأمن الوطني وبمشاركة مبدعين عراقيين كتابا وروائيين ومخرجين ومنتجين وممثلين وإعلاميين من القطاعين الحكومي والخاص.

وقدم المشاركون سردا قصصيا لبطولات الشعب العراقي وانتصاراته وعروضا وأفلاما من وزارات ومؤسسات ( الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وقيادة العمليات المشتركة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وجهاز الأمن الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشبكة الإعلام العراقي والخلية الوطنية للعمليات النفسية وقيادة عمليات بغداد وفريق هوليوود.

وتضمنت حوارات الورشة ونقاشاتها المستفيضة على مدى أيامها الأربعة مع فريق هوليوود تحليلا لبنية الأفلام القصيرة وتقييما عاليا لجودة السرد الفني الحاضن لأحداث وظروف الحرب وشخوصها وأبدى الطاقم الهوليودي إعجابه بالمتون العراقية ذات النزعة القصصية المؤثرة واستعداده للعمل المشترك من أجل أن تشق تلك الرسائل الواقعية طريقها الى الرأي العام العالمي.

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