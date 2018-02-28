طرد امرأة من أحد المتاحف الأميركية بسبب فستانها القديم!

2018/02/28 | 19:30

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بغداد اليوم

كانت إيليزا فينتش تتطلع لأن تخطف الأنظار بإطلالة مميزة في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، إلا أن ال...





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