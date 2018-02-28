إنتاج النفط الأمريكي يعاود الصعود أعلى 10 ملايين برميل

2018/02/28 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 13 ألف برميل يومياً، كما صعدت الواردات الأمريكية من أدنى مستوى سجلته في تاريخها.

وكشفت نتائج تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع إلى 10.283 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير الجاري مقارنة مع 10.270 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

كما ذكر التقرير أن صافي الوارادات الأمريكية من الخام ارتفع بمقدار 860 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي لتصل إلى 5.84 مليون برميل يومياً.

وكان صافي واردات الولايات المتحدة من النفط سجلت مستوى قياسي متدني في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير الجاري عند مستوى 4.98 مليون برميل يومياً.

في حين شهدت الصادرات الأمريكية من الخام هبوطاً حاداً بلغ 599 ألف برميل يومياً ليتراجع إلى 1.44 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها.

وعاودت مخزونات النفط في الولايات المتحدة الارتفاع بمقدار 3 ملايين برميل في الأسبوع الذي ينتهي في 23 فبراير الجاري ليصل إلى 423.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات تبلغ 2.4 مليون برميل زيادة.

كما ذكر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الخام القياسي "برنت" بنحو 1.1% ليسجل 65.92 دولار للبرميل كما هبط خام "نايمكس" بنسبة مماثلة لينخفض إلى 62.32 دولار للبرميل.

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