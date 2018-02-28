2018/02/28 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل آمر فوج في الحشد بهجوم مسلح جنوب كركوك

28 فبراير, 2018 | 7:33 م - عدد القراءات: 2 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اعلنت شرطة محافظة كركوك اليوم الاربعاء، عن مقتل آمر فوج بالحشد الشعبي واصابة عنصر آخر بهجوم نفذه تنظيم “داعش” جنوب المحافظة.

وذكر المتحدث باسم شرطة كركوك العقيد “افروسياو كامل” في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن سواتر الحشد الشعبي فوج بشير بناحية تازة خورماتو جنوب كركوك، تعرضت الى هجوم اليوم ما أدى الى استشهاد امر فوج واصابة احد افراد الحشد وتم نقل الجثة للطب العدلي والمصاب الى المستشفى للعلاج.

واضاف ان القوة من الشعبي نجحت بقتل 8 من عناصر داعش الارهابية.

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