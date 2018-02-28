مجلس بغداد: الامطار تُخرج 300 محولة كهربائية عن الخدمة والصيانة للمناطق المشمولة بالخصخصة فقط

2018/02/28 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

كشف عضو لجنة الاعمار بمجلس محافظة بغداد محمد جابر ، الثلاثاء ، عن تعطل اكثر من 300 محولة كهربائية في العاصمة بغداد نتيجة الامطار الاخيرة ، فيما اكد ان مناطق كاملة لازالت دون طاقة منذ اسبوعين.

وذكر جابر في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان “سوء الاحوال الجوية خلال الايام الماضية المتمثل بموجة الامطار الغزيرة التي اجتاحت بغداد وبعض المحافظات ادت الى اضرار بالبنى التحتية خصوصا الطاقة الكهربائية”، مبينا ان “اكثر من 300 محولة كهربائية قد تعطلت وخرجت عن الخدمة”.

واضاف ان “هذا الخلل ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق كاملة بعضها تجاوز الاسبوعين ، باستثناء المناطق المشمولة بمشرع خصخصة الجباية فتتولى الشركات المتعاقدة عمليات الصيانة”، مبينا ان “مجلس المحافظة تقدم في وقت سابق لشراء محولا 250 kv و400 kv الا ان تأخر الموازنة حال دون اتمامه”.

وشهدت العاصمة بغداد امطارا غزيرة خلال الايام الماضية ادت الى غرق بعض الشوارع الرئيسة وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل في العاصمة ، وتكرر هذا المشهد في محافظات اخرى.



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