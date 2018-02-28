ولايتي يعتبر سياسة بريطانيا بانها ذات ماض منبوذ

2018/02/28 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر ولايتي في تصريح ادلى به للصحفيين في طهران على هامش لقائه وزير الاوقاف السوري محمد عبدالستار :"ان ما قامت به روسيا في استخدام الفيتو ضد مشروع القرار (البريطاني) هذا مؤشر الى العلاقات المتنامية والاستراتيجية بين الطرفين".واضاف " لقد كان الاجتماع مهما جدا ومفيدا حيث يرى الطرفان بان شعبي وحكومتي البلدين سورية وايران قد تمكنوا في ظل العلاقات الاستراتيجية بينهم من الانتصار على العدو المشترك وهم الامريكيون والصهاينة".وتابع قائلا :"ان هذا الانتصار لم يتحقق سوى بجهود دؤوبة للمقاتلين الايرانيين والعراقيين واللبنانيين والسوريين واينما كان هنالك مسلم حر".واعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام "الزيارات المتبادلة بين ايران وسورية بانها من شانها ان تؤدي الى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسنشهد في المستقبل بان سلسلة المقاومة هذه الممتدة من طهران الى بيروت ومن بيروت الى بغداد ومنها تصل الى دمشق وفلسطين يمكنها الصمود امام اطماع اميركا و(اسرائيل) والرجعية في المنطقة".وفي الرد على سؤال بشان رايه حول الاتفاق النووي المرتقب بين السعودية وامريكا قال :"اننا نعتقد بان الرجعيين في المنطقة لا يملكون اي حرية في التصرف وفيما لو لم يكن هذا الدعم الغربي للرجعيين فان الامة الاسلامية لا تدع هؤلاء يحكمون لحظة واحدة وما يقومون به ياتي الحقيقة بايحاء من الامريكيين والصهاينة والغربيين".وبشان الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي الى طهران في ظل بعض مواقف الحكومة الفرنسية تجاه ايران اكد ولايتي "ان الجهاز الدبلوماسي والحكومة في ايران سيتخذان مواقف ذكية التاكيد"، واضاف "ان فرنسا تدعي الصداقة الا ان كلامها وافعالها يتنافضان مع بعضهما بعضا".انتهى ع.خ

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