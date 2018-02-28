اعتزال لاعب المنتخب الوطني مهدي كريم

2018/02/28 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} اعتزل بشكل رسمي لاعب المنتخب الوطني السابق مهدي كريم خلال المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره السعودي، على ملعب جذع النخلة في البصرة.ويعد اللاعب مهدي كريم عجيل، من مواليد 10 كانون الاول 1977 في بغداد في العراق، ويلقبه جماهير المنتخب العراقي ب (البيب بيب) وذلك لسرعته أثناء استلامه الكرة على الخط الجانبي الأيمن للمنتخب الوطني العراقي.وبدأ مسيرته الكروية مع نادي النفط في عام 1999، ولعب معهم حتى عام 2002، وفي عام 2002 انتقل إلى نادي الطلبة، ولعب معهم حتى عام 2005، انتقل إلى نادي أبولون ليماسول القبرصي.ولعب معهم حتى عام 2007 انتقل إلى نادي الأهلي طرابلس - ليبيا ولعب معهم حتى عام 2008 انتقل إلى نادي الخور - قطر ولعب معهم حتى عام 2009 ولعب مع نادي نادي أربيل العراقي وقد بدا اللعب مع المنتخب العراقي في 2007 وكان ضمن الفريق الفائز في كاس اسيا 2007 التي اقيمت في اربعة دول هي ماليزيا وفيتنام وتايلاند واندونيسيا.ولعب مهدي كريم في ثلاث قارات هي اسيا وأفريقيا وأوروبا، وحقق مهدي كريم خلال مسيرته بعض البطولات والانجازات اهمها:1.كاس اسيا 20072.كاس العراق 20023.كاس بغداد 20024.كاس المثابرة 2001 و20025.الدوري العراقي 2002 و2009 و20126.كاس قبرص 20067.الدوري القبرصي 20068.كاس الابطال القبرصية (كاس السوبر) 20059.المشاركة في الالعاب الأولمبية 200410.المركز الرابع في الالعاب الأولمبية 200411.كاس اسيا للشباب 200012.المشاركة في كاس العالم للشباب 200113.شارك في كاس اسيا 2004 و2007 و201114.ضمن تشكيلة نجوم كاس اسيا 200715.ضمن تشكيلة اسيا 2007 و200416.ضمن تشكيلة الدوري العراقي 2009 و2002 و2003 و2004 و200517.العاب غرب اسيا 200518.كاس غرب اسيا 200219.شارك في كاس غرب اسيا 2002 و2004 و2007 و201020.ضمن تشكيلة كاس اسيا للشباب 2000ويعتبر أفضل لاعب ظهير أيمن في تاريخ الكرة العراقية:1.وصيف كاس الاتحاد الاسيوي 20122.شارك في دوري ابطال اسيا 20033.شارك في كاس الاتحاد الاوربي 20054.شارك في دوري ابطال أوروبا 20065.شارك في دوري ابطال أفريقيا 20086.وصيف الدوري العراقي 20117.رابع الدوري العراقي 20108.وصيف كاس الامير القطري 20099.شارك في كاس العرب 201210.المركز ثالث في كاس العرب 2012

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتزال لاعب المنتخب الوطني مهدي كريم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتزال لاعب المنتخب الوطني مهدي كريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).