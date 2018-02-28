فيديو.. عملية نوعية للوحدات الكردية في احدى قرى عفرين

2018/02/28 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت وحدات حماية الشعب والمرأة الكردية عملية نوعية في محيط قرية علبيسكة التابعة لمنطقة راجو في عفرين.

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