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فيديو.. عملية نوعية للوحدات الكردية في احدى قرى عفرين
2018/02/28 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذت وحدات حماية الشعب والمرأة الكردية عملية نوعية في محيط قرية علبيسكة التابعة لمنطقة راجو في عفرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. عملية نوعية للوحدات الكردية في احدى قرى عفرين) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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