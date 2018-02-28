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يونس محمود رئيساً لرابطة اللاعبين الدوليين السابقين
2018/02/28 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يونس محمود رئيساً لرابطة اللاعبين الدوليين السابقين

بغداد/..

اختارت رابطة اللاعبين الدوليين السابقين، الاربعاء، اللاعب الدولي السابق يونس محمود رئيساً للرابطة.

وجاء اختيار محمود بالاجماع، خلال الانتخابات التي جرت اليوم بحضور أعضاء الهيئة العامة.

ومن شأن اختيار "السفاح" ان يدخل بعضوية الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم.انتهى أ د

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