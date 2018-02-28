لافروف: واشنطن توجه ادعاءات سخيفة لدمشق في مجال الأسلحة الكيميائية

2018/02/28 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة توجه ادعاءات سخيفة إلى الحكومة السورية، فيما يخص الأسلحة الكيميائية وتستخدمها كآلية للسياسة المعادية لسوريا.وصرح لافروف في كلمة ألقاها في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، بأن “الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون بسخرية التصريحات الفارغة حول استخدام دمشق للمواد السامة كآلية للهندسة […]

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