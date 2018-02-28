بيان لقيادة الحشد الشعبي بشأن حادثة الغدر التي طالت استخبارات الحشد في السعدونية

2018/02/28 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة الحشد الشعبي، الاربعاء، بيانا هاما حول عملية نوعية في مدينة الحويجة، ردا على عملية الغدر التي طالت استخبارات الحشد في منطقة السعدونية.

اليكم نص البيان:بِسْم الله الرحمن الرحيموَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (191) ..



سورة البقرةفي اول ردنا على العملية الجبانة التي قام بها الارهابيون قبل ايام ضد قواتنا في منطقة السعدونية، نفذت قوة من اللواء 16 الحشد الشعبي بالتعاون مع استخبارات الحشد هذا اليوم عملية نوعية خاطفة في اطراف قضاء الحويجة بمحافظة كركوك اسفرت عن قتل 8 ارهابيين دواعش ممن شارك في غدر مجاهدينا الابطال..



ونحن بهذه المناسبة نعاهد شعبنا العزيز سيما اسر الشهداء بان المجاهدين لن يهدأ لهم بال حتى يتم تنظيف مناطق اطراف كركوك وكافة الاراضي العراقية من خلايا داعش، وليعلم الارهابيين ان العملية التي جرت اليوم ووقعت على رؤسهم كالصاعقة ماهي الا اول الغيث فالايام المقبلة ستشهد على ردنا الكامل والحازم على هذه الجريمة النكراء.

قيادة الحشد الشعبي٢٠١٨/٢/٢٨

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