بالفيديو: أصحاب الدراجات النارية يشكون تكرار احتجاز دراجاتهم... والسبب؟

2018/02/28 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ها هي الدراجات النارية داخل العاصمة لاتزال مطاردة من قبل جهات عدة على الرغم من استيفاء اجور لوحات تم بيعها عليهم من قبل المجالس المحلية.اصحاب الدراجات طالبوا الجهات المسؤولة الخروج بتصريحات تبين فيها، قانونية تلك اللوحات المستلمة من المجالس.ويلجأ الكثير من اهالي بغداد الى استخدام الدراجات النارية في التنقل بشوارع العاصمة، بغية تفادي الازدحامات الخانقة، وما توفره الدراجة النارية من سلاسة وسرعة في الوصول الى مقاصدهم.

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