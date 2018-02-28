الأربعاء 28 شباط 2018 م (12 جمادى الآخرة 1439 هـ)


نجوم بوليوود يشيعون جثمان سريديفي كابور في جنازة جماهيرية (صور)
2018/02/28 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توافد الآلاف من الهنود، لاستقبال جثمان نجمة بليوود الممثلة سريديفي كابور القادم من دبي، لتشييع جنازتها اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط.

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