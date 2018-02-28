نجوم بوليوود يشيعون جثمان سريديفي كابور في جنازة جماهيرية (صور)

2018/02/28 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد الآلاف من الهنود، لاستقبال جثمان نجمة بليوود الممثلة سريديفي كابور القادم من دبي، لتشييع جنازتها اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط.

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