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السعودية تحتكر منافسات مصارعة
2018/03/01 | 03:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقعت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء 28 فبراير/شباط، اتفاقا يقضي باحتكار المملكة إقامة منافسات مصارعة WWE على أراضيها لمدة 10 سنوات.

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