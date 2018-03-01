السعودية تحتكر منافسات مصارعة

2018/03/01 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء 28 فبراير/شباط، اتفاقا يقضي باحتكار المملكة إقامة منافسات مصارعة WWE على أراضيها لمدة 10 سنوات.

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