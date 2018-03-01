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مستثمر: الولايات المتحدة قد تبدأ انفجار
2018/03/01 | 03:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: حذر مدير إحدى شركات الاستثمار الأمريكية من احتمالية أن تشهد الولايات المتحدة بداية انفجار "فقاعة السندات" عالمياً، مع تنامي الديون بصورة متسارعة.

وذكر "جوردن كروس" الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتري كابيتال مانجمانت" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون من الغريب أن تبدأ الموجة البيعية في سوق السندات من داخل الولايات المتحدة.

وتابع: "إصدار أدوات الدين يتم بشكل مبالغ فيه خلال العشرة أعوام الماضية، وهو ما يعكس وجود المزيد من الأموال السريعة التي يجري استثماراها في  هذا المجال معتبرا صناديق المؤشرات المتداولة، والقروض المقدمة بضمان أوراق مالية ضمن هذه الأدوات".

وأشار "كروس" إلى وجود سندات متداولة من الفئة غير الاستثمارية "الخردة" تمثل ضعفي ما كانت عليه في عام 2007، وهي تقترب حالياً من 2.4 تريليون دولار. 

ومن المتوقع أن تطرح وزارة الخزانة الأمريكية سندات بقيمة حوالي تريليون دولار في 2018، لدعم خطط ترامب التحفيزية.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق "آلان جرينسبان" قد حذر مؤخراً من أن سوق السندات الأمريكي يشهد "فقاعة تمثل الأزمة الأكبر".

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