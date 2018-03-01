الخميس 1 آذار 2018 م (13 جمادى الآخرة 1439 هـ)


2018/03/01 | 03:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت شركة "غازبروم"، اليوم الخميس 1 مارس/أذار، أنها لا توافق على قرار تحكيم ستوكهولم بناء على دعوى "نافطوغاز" بموجب عقد نقل الغاز، وستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("غازبروم" تعارض قرار محكمة ستوكهولم وتدافع عن حقوقها) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("غازبروم" تعارض قرار محكمة ستوكهولم وتدافع عن حقوقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ هيئة الحشد مكتب بغداد تواصل ترويج معاملات عوائل الشهداء المتعلقة بالحج
⋙ هجرة الأنبار تعلن عودة 618 نازحا إلى القائم
⋙ كيروش: كرة القدم حية ترزق بفضل هذا اللاعب وهو ليس من البشر
⋙ الحكم الاماراتي: مباراة العراق والسعودية خيالية وتاريخية
⋙ مصرف الرافدين يخصص رابطا الكترونيا للتقديم على سلفة خمسة ملايين لموظفي التربية
بالفيديو والصور
⋙ (بالفيديو) بعد كرنفال أهداف .. توتنهام يحجز آخر مقاعد ربع نهائي كأس إنكلترا
⋙ مواطن جنوبي يحرج الحكيم ويلقي أمامه أهزوجة : قبل صدام واحد وهسه 1000صدام ” فيديو “
⋙ بالصور.. ما ضبطته الاستخبارات العسكرية في وادي عكاب
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد