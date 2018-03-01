2018/03/01 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة "غازبروم"، اليوم الخميس 1 مارس/أذار، أنها لا توافق على قرار تحكيم ستوكهولم بناء على دعوى "نافطوغاز" بموجب عقد نقل الغاز، وستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية.

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