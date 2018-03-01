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روحاني: لا يمكن التهرب من تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
2018/03/01 | 03:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وفي كلمة له الاربعاء في حشد من النخب في محافظة هرمزكان بمركز المحافظة بندرعباس جنوب ايران، قال الرئيس روحاني، رغم ان ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تغير نمط الحياة الا ان هنالك فوائد منها الوصول الي العلم والعلاقات الاوثق مع الاصدقاء والتعرف علي الاخرين والتحادث معهم.واضاف، ان الحياة الصناعية قد اوجدت ظروفا جديدة لنا، منها جيدة ومنها سيئة، ولا يمكننا التهرب من الصناعة لاننا دخلنا الثورة الصناعية وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وتابع قائلا، اننا لا يمكننا الابتعاد عن عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بل علينا السعي ضمن الاستفادة من المزايا الكثيرة لهذا العالم الجديد، ان نتخذ الحيطة والحذر ايضا.واكد رئيس الجمهورية بانه علينا اليوم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والاتصالات الجديدة من اجل الدعوة للدين ولربما لا تكون جميع خصائص الامس كافية للدعوة للدين في عالم اليوم.وصرح الرئيس روحاني بانه ان لم نوائم انفسنا مع ظروف عالم اليوم ولا نخطط بصورة صحيحة فان جيل شبابنا سينفصل عنا.انتهي ** 2342

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