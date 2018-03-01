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🔴 مبابي ينضم لنيمار وماركينيوس في “مستشفى باريس”
2018/03/01 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أشارت التقارير الصحفية الفرنسية إلى أن التبديل الذي قام به المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، يوناي إيمري خلال شوطي مباراة الفريق بالأمس أمام مارسيليا بنزول باستوري على حساب كيليان مبابي، كان إضطرارياً بسبب إبداء المهاجم الفرنسي الشاب إنزعاجه من آلام تعرض لها بقدمه، إلا أن مدى خطورة الإصابة غير مُحدد حتى الآن.

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