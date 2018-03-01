أعضاء بمجلس الشيوخ يسعون لسحب أمريكا من حرب اليمن

2018/03/01 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مشرعون أمريكيون النقاب عن خطط لاستخدام قانون صدر قبل عقود من الزمن لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ على سحب البلاد من الحرب الأهلية في اليمن.

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