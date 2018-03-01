ترامب يطلب من الكونغرس تشريعا بشأن الأسلحة والمدارس

2018/03/01 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء 28 فبراير/شباط، مجموعة من المشرعين، بعضهم يريدون فرض مزيد من القيود على السلاح والبعض الآخر يعارضون تلك القيود، على التوصل إلى تشريع شامل لمنع حوادث إطلاق النار في المدارس عقب المجزرة الأخيرة في البلاد.

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