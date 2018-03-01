ناصر الخليفي : لم يكن هناك حل سوى العملية لنيمار

2018/03/01 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تحدث رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي انهم بذلوا كل الجهود المضنية لعلاج نيمار لكن كان الحل الامثل هو خضوعه لجراحة لذلك يأمل المالك القطري للبي اسي جي ان يكون لعبه متاح في ربع نهائي وري الابطال

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