الدفاع الروسية ترسل للأمم المتحدة توضيحا حول عمليات الغوطة

2018/03/01 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 1 مارس/أذار، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أرسل من خلال القنوات الدبلوماسية توضيحا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي ميستورا، حول إجراءات توفير خروج المدنيين من الغوطة الشرقية، التي بدأت بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

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