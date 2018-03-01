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صادرات محافظة خراسان الرضوية من السلع غير النفطية بلغت 1.7 مليار دولار
2018/03/01 | 05:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وذكر رسوليان في تصريح له الاربعاء، ان الميزان التجاري لهذه المحافظة (الواقعة شمال شرق ايران)، خلال الاشهر الـ 11 من العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار /مارس 2018)، كان ايجابيا بمقدار مليار و 420 مليون دولار.واوضح بانه وفقا للخطة التنموية السادسة (تبدا في 21 اذار/مارس) يتوجب خفض نسبة البطالة الي 7 بالمائة في المحافظة اي توفير 430 الف فرصة عمل خلال 5 اعوام، من ضمنه 123 الف فرصة عمل في العام الايراني القادم وهو العام الاول للخطة.انتهي ** 2342

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