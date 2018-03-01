دور الصمت والفراغ لتحقيق

2018/03/01 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرد كتاب "قوة الآن" أو The Power of Now، لإيكارت تول، خطوات عملية على طريق الوصول إلى الهدف الذي يسعى جميع البشر بلا استثناء إلى بلوغه خلال حياتهم، فمن منا لا يريد الوصول إلى السلام النفسي الكامل، والسمو فوق جميع مشاكل الحياة، وأن يضع قدمه على الطريق الصحيح للعلاقات الاجتماعية والعاطفية.

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