جاتي : هناك فريق واحد يحتاج جريزمان هو ريال مدريد

2018/03/01 | 06:11

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هاي كورة – تحدث اللاعب السابق لنادي ريال مدريد جاتي في برنامج تشيرنجيتو انه ينصج جريزمان بالانتقال لريال مدريد يث قال : ” هناك فريق واحد فقط يحتاج جريزمان في اسبانيا انه ريال مدريد فقط ” .

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