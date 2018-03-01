كأس إيطاليا | موعد النهائي، القنوات الناقلة وطريق يوفنتوس وميلان نحو اللقب

2018/03/01 | 06:11

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في 29 يوليو 2018 انطلقت مواجهات الدور الأول من ثاني أقدم بطولات كرة القدم الإيطالية، وهي مسابقة كأس إيطاليا التي كانت نسختها الأولى عام 1922، وتم تنظيمها أول أول مرة بعد نشوب خلافات بين الأندية الرائدة في البلاد واتحاد كرة القدم، أدى إلى انفصال هذه الأندية عن الدوري الإيطالي وتنظيمهم هذه المسابقة فيما بينهم.





أقيمت البطولة بهذا النظام موسمين فقط هما "1922، 1928"، وفي عام 1936 اعترف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالمسابقة، وأصبح ينظمها كل عام بنظامها المعروف حالياً بالتوازي مع الدوري.



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تشارك أندية درجات المحترفين الأربعة في الكرة الإيطالية في الكأس كل عام، ويبلغ عدد هذه الفرق 78، وتنقسم البطولة إلى دورين أساسيين، يحتوي كل دورٍ منهما على 4 جولات، وتلعب جميع هذه الجولات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، باستثناء الدور قبل النهائي الذي يلعب على مباراتين ذهاباً وإيابا.





تبدأ أندية الدرجتين الثالثة والرابعة كأس إيطاليا من الجولة الأولى، ثم تنضم أندية الدرجة الثانية لهم في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالث يتنافس الـ12 فريق الأدنى ترتيباً في الدرجة الأولى مع المتبقي من الدورين السابقين، أما الـ8 فرق المتبقية فتبدأ الكأس من دور الـ16 الذي يعد أول جولات الدور الثاني.





وصلت المسابقة هذا العام إلى محطتها النهائية، والفريقين اللذين وصلا للنهائي هما يوفنتوس وميلان، وفي هذا التقرير سنستعرض لكم موعد المباراة الختامية للموسم الإيطالي، والقنوات الناقلة، وطريق الفريقين إليها...





موعد مباراة نهائي كأس إيطاليا، والقنوات الناقلة

ستكون مباراة النهائي يوم الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق ، ومن المقرر أن يحتضنها استاد الأوليمبيكو بروما، وسوف تنقل على قنوات أبوظبي الرياضية حصرياً.

موعد مباراتي إياب نهائي كأس إيطاليا: المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - ميلان أوليمبيكو - روما الأربعاء 9 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 23 شعبان 1439 هجرياً أبوظبي الرياضية نتائج مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا

لُعبت مباريات نصف النهائي ذهاباً وإياباً، وبالنسبة لمواجهة أتالانتا ويوفنتوس فقد انتهت مباراية الذهاب بانتصار البيانكونيري بهدفٍ نظيف، وهي نفس النتيجة التي فازت بها السيدة العجوز في الإياب، فعبر أبناء أليجري للنهائي بمجموع نتائج (2-0).

أمال المواجهة الثانية بين ميلان ولاتسيو فقد انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، فلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي فاز بها الروسونيري بنتيجة (5-4).

نتيجة مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا: المباراة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب أتالانتا 0-2 يوفنتوس 1-0 1-0 ميلان 0-0 لاتسيو (4-5) بركلات الترجيح 0-0 0-0 نتائج مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا

انطلقت مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا يوم 26 ديسمبر 2017 بلقاء قوي جمع لاتسيو بفيورنتينا، وانتهى بانتصار النسور بهدفٍ نظيف، وفي اليوم التالي كان عشاق الكرة الإيطالية على موعد مع ديربي المادونينا بين ميلان والإنتر، واستطاع الروسونيري حسمه لصالح بنتيجة (1-0)، وخطف بطاقة العبور لنصف النهائي.

فجر أتالانتا كبرى مفاجآت البطولة في 2 يناير 2018، عندما حل ضيفاً على نابولي في السان باولو وانتصر بنتيجة (2-1)، وأقصى بذلك أحد أبرز الفرق التي كانت مرشحة للحصول على اللقب.

اختتمت مباريات هذا الدور يوم 3 يناير 2018 بديربي تورينو الذي جمع بين يوفنتوس والتورو، والذي انتهى بانتصار البيانكونيري بهدفين نظيفين.

جدول نتائج مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا: المباراة الملعب الموعد لاتسيو 1-0 فيورنتينا أوليمبيكو "روما" الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 ميلادياً، 8 ربيع الآخر 1439 هجرياً ميلان 1-0 الإنتر سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" الأربعاء 27 ديسمبر 2017 ميلادياً، 9 ربيع الآخر 1439 هجرياً نابولي 1-2 أتالانتا سان باولو الثلاثاء 2 يناير 2018 ميلادياً، 15 ربيع الآخر 1439 هجرياً يوفنتوس 2-0 تورينو آليانز الأربعاء 3 يناير 2018 ميلادياً، 16 ربيع الآخر 1439 هجرياً نتائج مباريات دور الـ16 من كأس إيطاليا

انطلقت مباريات دور الـ16 من كأس إيطاليا يوم 12 ديسمبر 2017، واختتمت لقاءاته في 20 ديسمبر 2018، وشهد هذا الدور مفاجأةً صارخة فجرها تورينو على ملعب الأوليمبيكو بروما، عندما حل ضيفاً على الجيالوروسي وانتزع بطاقة العبور لربع النهائي بانتصاره بهدفين لهدف.

كاد بوردينوني أن يفجر مفاجأةً أكبر من تلك، حيث حل ضيفاً على الإنتر في السان سيرو وخاض مباراةً بطولية أنهاها بالتعادل سلبياً بدون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء التي أنقذت النيراتزوري من فضيحة وانتصر من خلالها بنتيجة (5-4).

جدول نتائج مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا: المباراة الملعب الموعد الإنتر 0-0 بوردينوني (4-5) بركلات الجزاء سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" الثلاثاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، 24 ربيع الأول 1439 هجرياً فيورنتينا 3-2 سامبدوريا أرتيمو فرانكي الأربعاء 13 ديسمبر 2018 ميلادياً، 25 ربيع الأول 1439 هجرياً ميلان 3-0 هيلاس فيرونا سان سيرو " جيوزيبي مياتزا" الأربعاء 13 ديسمبر 2018 ميلادياً، 25 ربيع الأول 1439 هجرياً لاتسيو 4-1 سيتاديلا أوليمبيكو "روما" الخميس 14 ديسمبر 2018 ميلادياً، 26 ربيع الأول 1439 هجرياً نابولي 1-0 أودينيزي سان باولو الثلاثاء 19 ديسمبر 2018 ميلادياً، 1 ربيع الآخر 1439 هجرياً أتالانتا 2-1 ساسوولو أتليتي آتزوري الأربعاء 20 ديسمبر 2018 ميلادياً، 2 ربيع الآخر 1439 هجرياً روما 1-2 تورينو أوليمبيكو "روما" الأربعاء 20 ديسمبر 2018 ميلادياً، 2 ربيع الآخر 1439 هجرياً يوفنتوس 2-0 جنوى آليانز الأربعاء 20 ديسمبر 2018 ميلادياً، 2 ربيع الآخر 1439 هجرياً

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