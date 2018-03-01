روما تخطط لحظر سيارات الديزل بحلول 2024

2018/03/01 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت فرجينيا راجي رئيسة بلدية مدينة روما، اليوم الخميس 1مارس/أذار، إن سلطات المدينة تخطط لحظر سيارات الديزل في وسط المدينة بحلول عام 2024.

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