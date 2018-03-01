2018/03/01 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تحدث الصحفي ايدي اجيري في برنامج تشيرنجيتو انه يرى كريم بنزيما يستطيع اجلاس جريزمان احتياطياً اذا لعبوا الاثنان معاً في ريال مدريد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايدي اجيري : بنزيما يفوز على جريزمان في المقارنة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايدي اجيري : بنزيما يفوز على جريزمان في المقارنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).