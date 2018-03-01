2018/03/01 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايدي اجيري : بنزيما يفوز على جريزمان في المقارنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
هاي كورة – تحدث الصحفي ايدي اجيري في برنامج تشيرنجيتو انه يرى كريم بنزيما يستطيع اجلاس جريزمان احتياطياً اذا لعبوا الاثنان معاً في ريال مدريد .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايدي اجيري : بنزيما يفوز على جريزمان في المقارنة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايدي اجيري : بنزيما يفوز على جريزمان في المقارنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).