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واشنطن تحذر من تأقلم
2018/03/01 | 07:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت الولايات المتحدة خلال مؤتمر دولي اختتم في واشنطن امس الاربعاء، أن تنظيم "داعش" الارهابي يتطوّر ويتكيّف مع الهزائم التي مني بها في كل من العراق وسوريا، محذرة من ان تحول التنظيم الى اللامركزية يجعله اكثر انتشارا وخطورة.

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