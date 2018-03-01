2018/03/01 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزوح سياسي لعوائل الجنوب الى كربلاء! أقدمت عوائل عراقية من أهالي الجنوب على النزوح ونقل نفوسها الى محافظة كربلاء المقدسة بتسهيلات سياسية مع قرب الانتخابات النيابية والمزمع عقدها في الـ21 من شهر أيار المقبل.وأفاد مصدر مطلع ان" محافظة كربلاء شهدت نزوحا سياسيا لعوائل تقوم بنقل نفوسها من محافظات الجنوب بمساعدة جهات سياسية رشح اعضائها للانتخابات المقبلة".وكشف مختار منطقة شهداء الامام علي في كربلاء ان" هذا الحي استقبل ما يقارب 15 عائلة خلال شهر الشهر الجاري حيث تم نقل نفوسهم من محافظاتهم عبر تسهيلات قامت بها بعض الجهات السياسية لهم{دون ذكر اسمهاْ".وتوقع مختار المنطقة ان" تشهد الايام القادمة نزوح اعداد اكثر الى باقي المناطق بالوقت التي سيشهد العراق انتخابات نيابية في أيار المقبل".

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