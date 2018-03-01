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أمريكا: داعش يتطور ويتكيف مع الهزائم في العراق وسوريا واصبح اكثر خطورة
2018/03/01 | 07:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ قالت الولايات المتحدة خلال مؤتمر دولي اختتم في واشنطن أمس، إن تنظيم داعش يتطوّر ويتكيّف مع الهزائم التي مني بها في كل من العراق وسوريا، محذرة من أن تحول التنظيم الإرهابي إلى اللا مركزية يجعله أكثر انتشارا وخطورة.

وبحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس، فقد أشار منسّق الدبلوماسية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، ناثان سيلز، إلى أنه مع تحقيق واشنطن الانتصار تلو الآخر على تنظيم داعش في ميدان المعركة، فإن التنظيم يتأقلم مع هذه الانتصارات.

وذكر الدبلوماسي: المعركة لم تنته على الإطلاق، إنها مجرد مرحلة جديدة، نحن ننتقل من جهد عسكري بالدرجة الأولى إلى جهود مدنية وقمعية متزايدة، أعتقد أن ما نراه هو أن تنظيم داعش يصبح لا مركزيا على نحو متزايد إنه آخذ في التطور والتكيف.

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