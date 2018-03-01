برلمان كوردستان يصدر توضيحا للرأي العام بشأن المصادقة على قانون اصلاح التقاعد والرواتب

2018/03/01 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن برلمان إقليم كوردستان يوم الخميس ان جميع الكتل البرلمانية قد صوتت وبالاجماع على مشروع قانون اصلاح التقاعد والرواتب والمخصصات المرسل من حكومة الاقليم.

يأتي هذا في وقت تعرض فيه القانون الى انتقادات شديدة من قبل مواطنين وناشطين من كوردستان على صفحات التواصل الاجتماعي لتخصيصه أربعة ملايين دينار كراتب تقاعدي للبرلمانيين.

وذكر البرلمان في بيان له اليوم، ان القانون وما تضمنه من امتيازات قُدم من قبل حكومة إقليم كوردستان، ولم يكن مشروع اية كتلة برلمانية.

واستدرك البيان بانه بعد وصول مشروع القانون الى البرلمان فان جميع الكتل واللجان المعنية في البرلمان بذلت جهودا مشتركة للمصادقة عليه.

واوضح البيان انه عندما طرح القانون بجميع مواده وفقراته للتصويت لم يصوت أي عضو في البرلمان او كتلة ضد المصادقة عليه، مردفا بالقول ان جميع الكتل أيدت القانون.

وكان العشرات من الأشخاص قد خرجوا يوم الأربعاء امام مبنى برلمان إقليم كوردستان في أربيل احتجاجا على تثبيت مبلغ 300 الف دينار شهريا للمتقاعدين ضمن قانون اصلاح الرواتب الذي تم إقرار اول امس الثلاثاء.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم لتلك المادة وما تم احتسابه من مبلغ، وهتفوا وحملوا لافتات ضد احتساب مبلغ 4 ملايين دينار كراتب تقاعدي للبرلمانيين.

وأعلن نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان جعفر امينيكي يوم الثلاثاء مصادقة البرلمان على قانون إصلاح رواتب المتقاعدين.

وذكر امينيكي في مؤتمر صحفي عقده مع اللجنة المالية ووزير المالية ريباز حملان ان "البرلمان صادق اليوم وبأغلبية حضور أعضائه على مشروع القانون".

واوضح أن "القانون يراعي جميع المتقاعدين والموظفين في كوردستان"، مشيرا الى ان "القانون قد خفض من رواتب المتقاعدين من الدرجات العليا".

من جهته، قال وزير مالية كوردستان ريباز حملان ان "البرلمان عمل طيلة الأسبوعين الماضيين على تشريع القانون".

وتابع أن "القانون شمل جميع المواضيع المتعلقة بالرواتب والدرجات الوظيفية والمتقاعدين"، لافتاً الى أن "القانون اعتمد ٣٠٠ الف دينار راتباً شهرياً كحد أدنى للمتقاعدين".

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