جوسيب بيدرول : إيسكو وضع نفسه في سوق الانتقالات

2018/03/01 | 08:10

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هاي كورة – تحدث مقدم برنامج تشيرنجيتو جوسيب بيدرول انه يرى ان خروج ايسكو الغاضب من مباراة اسبانيول قد تكن رسالة لاندية اوروبا جح في توصيلة تلك الرسالة تقول انه غاضب و يريد الرحيل و قد بدأ الجميع يتحدث عن رحيله .

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