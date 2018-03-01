2018/03/01 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوسيب بيدرول : إيسكو وضع نفسه في سوق الانتقالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
هاي كورة – تحدث مقدم برنامج تشيرنجيتو جوسيب بيدرول انه يرى ان خروج ايسكو الغاضب من مباراة اسبانيول قد تكن رسالة لاندية اوروبا جح في توصيلة تلك الرسالة تقول انه غاضب و يريد الرحيل و قد بدأ الجميع يتحدث عن رحيله .
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوسيب بيدرول : إيسكو وضع نفسه في سوق الانتقالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).