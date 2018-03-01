إيفان يوفانوفيتش: الفوز على الوصل نتيجة طبيعية

2018/03/01 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدي الصربي إيفان يوفانوفيتش، المدير الفني لنادي النصر سعادته بفوز فريقه على الوصل، بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة الـ 18 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وذكر يوفانوفيتش في تصريحات صحفية: "النصر استحق الفوز على الوصل في الديربي، الفوز نتيجة طبيعية لجهد اللاعبين في الملعب وليس بسبب التوفيق".

ومن جانبه قال الأرجنتيني رودولفو المدير الفني للوصل: "الوصل يدفع الآن فاتورة قائمته المحدودة، ومشاركته في أربع بطولات هذا الموسم، بالإضافة إلى صغر سن اللاعبين وقلة خبرتهم".

يُذكر ان النصر يحتل المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 32 نقطة، بفارق الأهداف عن الوصل صاحب المركز الثالث.





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