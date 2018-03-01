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#تيار الكفاح العمالى - مصر - .انتصار عمالى .مصر .السويس.المستثمر جون مالك مجموعة الامراء وماجستيك و روك للسيراميك بعتاقه بالسويس يستجيب لعودة 650 عامل كان تم فصلهم فى دي
2018/03/01 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر المستثمر جون مالك مجموعة الامراء وماجستيك و روك للسيراميك بعتاقه بالسويس يستجيب لعودة 650 عامل كان تم فصلهم فى ديسمبر الماضى,بعد توقف العمل بالشركه منذ شهر وتحرك العمال وضغطهم على مكتب القوى العامله والمحافظ .بالاضافه لحمله تضامن قانونيه دعمتهم بلقاء مع العمال واستكمال اجراءاتهم القانونيه والاعلاميه .مما ادى لزيارة لجنه اخرى من مكتب العمل الى لشركه للتفاوض مره اخرى مع الاداره .برفقة اللجنه الخماس......

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