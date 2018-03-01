مصرف الرافدين يخصص رابطا الكترونيا للتقديم على سلفة خمسة ملايين لموظفي التربية

2018/03/01 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم على سلف موظفي وزارة التربية والبالغة 5 ملايين دينار .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز، انه تم تخصيص الرابط الالكتروني الخاص (https://mis.qicard.net/web/loan ) بمنح السلفة لموظفي وزارة التربية ومديريتي الكرخ الاولى والرصافة الاولى .

وأشار البيان الى ان المشمولين بهذه السلفة من حاملي بطاقة الدفع الالكتروني الخاصة بمصرف الرافدين.

واطلق مصرف الرافدين سلفة خمسة ملايين دينار الى موظفي وزارة التربية ومديريتي الكرخ الاولى والرصافة الاولى .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس، انه تم اطلاق سلفة ( 5 ) ملايين دينار لموظفي ومعلمي ومدرسي وزارة التربية ومديريتي الكرخ الاولى والرصافة الاولى عن طريق ادوات الدفع الالكتروني .

وأشار البيان الى انه تم اعتماد نظام البصمة الالكترونية في منح سلفة الموظفين وسيتم شمول مديريات اخرى في الايام المقبلة.

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