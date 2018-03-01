الحكم الاماراتي: مباراة العراق والسعودية خيالية وتاريخية

2018/03/01 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف المساعد الثاني في الطاقم التحكيمي الذي قاد مواجهة العراق والسعودية، الاماراتي جاسم عبدالله، الاجواء التي عاشها خلال لقاء الاشقاء أمس في ملعب البصرة "بالخيالية".وذكر "بصراحة كنت اتمنى ان ازور مدينة البصرة منذ زمن وكان من حسن حظي ان اشترك في حدث تاريخي بلا شك ستكون ذكراه عالقة في ذهني ما دمت حياً".واوضح "خلال زيارتي الاولى للعراق والتي اتمناه ان لا تكون الاخيرة، اتضحت لي الصورة الحقيقية عن الواقع الامني في العراق خلاف الصورة التي قد يتصورها البعض في ظل الامور الطبيعية كحال باقي دول العالم".وأشار عبد الله "خلال حديث جانبي مع رئيس الاتحاد الاسيوي بكرة القدم تحدثت بواقعية حول ضرورة ان يتم رفع الحظر خصوصا وان حرمان الجماهير الرياضية العاشقة لكرة القدم في العراق من ان تشاهد منتخب بلادها وهو يلعب على ارضه في الاستحقاقات الرسمية {حرام}، عطفا على الحضور الجماهيري الذي ابهرني كحال كل من شاهد المباراة في دول العالم".وكان المنتخب الوطني والسعودي ألتقيا أمس لأول مرة منذ نحو 40 عاماً في العراق، حيث شهد ملعب البصرة الدولي {65 ألف متفرج} الذي غص بالجماهير لقاءً ودياً دولياً بين المنتخبين انتهى بنيتجة 4-1 لأسود الرافدين، وبحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومسؤولين عرب آخرين في كرنفال بهيج، في مسعى وأمل من وزارة الشباب والرياضة برفع الحظر عن الملاعب العراقية خلال إجتماع الفيفا هذا الشهر.انتهى

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