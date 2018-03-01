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كيروش: كرة القدم حية ترزق بفضل هذا اللاعب وهو ليس من البشر
2018/03/01 | 08:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استضافت مدينة سوتشي الروسية إحدى المدن الـ11 التي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم بكرة القدم صيف العام الحالي، مندوبين عن المنتخبات المتأهلة للبطولة للوقوف على مدى إستعداد المنتخبات فنيا و طبيا و لمناقشة بعض الأمور التقنية المتعلقة بالبطولة.

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